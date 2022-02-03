четверг 3.02.2022 20:45:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:53, 3 февраля 2022 года

В Орловской области опубликована памятка по оформлению электронного больничного

Видеоинструкцию подготовили в региональном правительстве.


В Орловской области с 1 февраля больные COVID-19 и ОРВИ могут оформить электронный больничный лист без непосредственного обращения к врачу. Региональным правительством подготовлена видеопамятка с алгоритмом действий пациента, желающего получить листок нетрудоспособности таким способом.

«Если у вас есть положительный тест на COVID-19 или симптомы ОРВИ, вы можете открыть больничный по телефону. Для начала позвоните в регистратуру своей поликлиники или на линию «122». Либо отправьте свои данные на электронную почту медучреждения. Контактные данные можно найти в Telegram-боте @sochelpbot или на официальном сайте вашей поликлиники. Сообщите, что хотите открыть больничный и вашу заявку передадут врачу-терапевту, который свяжется с вами и проконсультирует. Документ будет доступен на сайте Госуслуг или в личном кабинете ФСС», – заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсетях.

Видео пресс-службы правительства Орловской области


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.