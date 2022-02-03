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15:53, 3 февраля 2022 года В Орловской области опубликована памятка по оформлению электронного больничного Видеоинструкцию подготовили в региональном правительстве.





В Орловской области с 1 февраля больные COVID-19 и ОРВИ могут оформить электронный больничный лист без непосредственного обращения к врачу. Региональным правительством подготовлена видеопамятка с алгоритмом действий пациента, желающего получить листок нетрудоспособности таким способом.

«Если у вас есть положительный тест на COVID-19 или симптомы ОРВИ, вы можете открыть больничный по телефону. Для начала позвоните в регистратуру своей поликлиники или на линию «122». Либо отправьте свои данные на электронную почту медучреждения. Контактные данные можно найти в Telegram-боте @sochelpbot или на официальном сайте вашей поликлиники. Сообщите, что хотите открыть больничный и вашу заявку передадут врачу-терапевту, который свяжется с вами и проконсультирует. Документ будет доступен на сайте Госуслуг или в личном кабинете ФСС», – губернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсетях. «Если у вас есть положительный тест на COVID-19 или симптомы ОРВИ, вы можете открыть больничный по телефону. Для начала позвоните в регистратуру своей поликлиники или на линию «122». Либо отправьте свои данные на электронную почту медучреждения. Контактные данные можно найти в Telegram-боте @sochelpbot или на официальном сайте вашей поликлиники. Сообщите, что хотите открыть больничный и вашу заявку передадут врачу-терапевту, который свяжется с вами и проконсультирует. Документ будет доступен на сайте Госуслуг или в личном кабинете ФСС», – заявил в соцсетях.

Видео пресс-службы правительства Орловской области





Артём Ежаков





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