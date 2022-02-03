В Орловской области опубликована памятка по оформлению электронного больничного

«Если у вас есть положительный тест на COVID-19 или симптомы ОРВИ, вы можете открыть больничный по телефону. Для начала позвоните в регистратуру своей поликлиники или на линию «122». Либо отправьте свои данные на электронную почту медучреждения. Контактные данные можно найти в Telegram-боте @sochelpbot или на официальном сайте вашей поликлиники. Сообщите, что хотите открыть больничный и вашу заявку передадут врачу-терапевту, который свяжется с вами и проконсультирует. Документ будет доступен на сайте Госуслуг или в личном кабинете ФСС», – заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков
в соцсетях.