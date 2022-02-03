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16:04, 3 февраля 2022 года В Орловской области минимум на неделю приостановили ночную жизнь Клубы, бары и прочие заведения не будут работать с 23:00 до 6:00.





В Орловской области решением оперштаба по COVID-19 минимум до 10 февраля приостановлена работа заведений общепита и ночных клубов во временном отрезке с 23:00 до 6:00. Вопрос продления или снятия ограничений рассмотрят в следующий четверг, и принимать решение будут в зависимости от эпидобстановки.



Также губернатор Андрей Клычков обратился с просьбой не организовывать вечера встреч выпускников.





Артём Ежаков





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