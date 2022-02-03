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16:38, 3 февраля 2022 года Региональный оперативный штаб по COVID-19 принял ряд важных решений по работе школ Заседание состоялось сегодня, 3 февраля.





В Орловской области принят ряд важных решений по работе школ. Их перечень представлен ниже:



1. В школах Орла решено продлить удаленное обучение до 12 февраля включительно.



2. В школах других муниципалитетов в случае отсутствия более 20% учеников класса или школы по причине заболевания ОРВИ состоится перевод на удаленное обучение. Это же касается и учреждений СПО.



3. Итоговое собеседование для девятиклассников по русскому языку, запланированное на 9 февраля, пройдёт в очном формате, в том числе с использованием электронных технологий.





Артём Ежаков





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