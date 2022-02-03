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16:40, 3 февраля 2022 года Орловские реабилитационные центры «Берёзка» и «Солнышко» приостанавливают приём Такая мера продлится вплоть до особого распоряжения.





В Орловской области с 8 февраля на неопределённый срок приостановят предоставление социальных услуг в стационарной форме соцобслуживания в центрах социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Берёзка» и «Солнышко». Это решение было принято на сегодняшнем заседании регионального оперштаба по COVID-19.





Артём Ежаков





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