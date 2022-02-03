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16:52, 3 февраля 2022 года В Орловской области добровольцы вышли на борьбу с «омикроном» Корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов встретился с теми, кто решил бескорыстно помогать нуждающимся.





Сегодня в регионе более 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Огромная нагрузка лежит на поликлиниках. Чтобы эффективнее справляться с большим количеством заболевших, в регионе увеличили количество операторов колл-центра системы «122». Структуры власти отдали свой автопарк в распоряжение медучреждений. Глава региона Андрей Клычков обратился к орловцам с просьбой помочь. На призыв откликнулись более 50 человек. Они развозят лекарства и продукты больным.



Один из них – Разван Гогонеа. Помогает в пандемию не в первый раз.



Разван Гогонеа, житель г. Орла: «Если идёт война, не дай бог, только военные пойдут на фронт? Мы тоже граждане, мы военнообязанные. Сейчас только медики идут на войну? Мы тоже должны присутствовать в этой борьбе с ковидом».

Ещё один доброволец – Артём Фомин. Добрые дела для него – обычное дело. Артём ремонтирует телефоны, с пенсионеров денег не берёт. Теперь вот решил помогать с доставкой лекарств и продуктов тем, кто не может выйти из дома из-за болезни.



Присоединяются орловцы и к акции «Мы вместе».



Павел Сергеев, главный врач поликлиники № 2 г. Орла: «К нам поступает очень много заявок от обычных наших жителей, у кого-то есть транспорт, у кого-то есть медицинское образование. Сегодня в нашу поликлинику обратилось около 10 человек, которые готовы нам помогать».





Всеволод Трифонов





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