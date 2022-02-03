четверг 3.02.2022 20:46:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:52, 3 февраля 2022 года

В Орловской области добровольцы вышли на борьбу с «омикроном»

Корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов встретился с теми, кто решил бескорыстно помогать нуждающимся.


Сегодня в регионе более 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Огромная нагрузка лежит на поликлиниках. Чтобы эффективнее справляться с большим количеством заболевших, в регионе увеличили количество операторов колл-центра системы «122». Структуры власти отдали свой автопарк в распоряжение медучреждений. Глава региона Андрей Клычков обратился к орловцам с просьбой помочь. На призыв откликнулись более 50 человек. Они развозят лекарства и продукты больным.

Один из них – Разван Гогонеа. Помогает в пандемию не в первый раз.

Разван Гогонеа, житель г. Орла: «Если идёт война, не дай бог, только военные пойдут на фронт? Мы тоже граждане, мы военнообязанные. Сейчас только медики идут на войну? Мы тоже должны присутствовать в этой борьбе с ковидом».

Ещё один доброволец – Артём Фомин. Добрые дела для него – обычное дело. Артём ремонтирует телефоны, с пенсионеров денег не берёт. Теперь вот решил помогать с доставкой лекарств и продуктов тем, кто не может выйти из дома из-за болезни.

Присоединяются орловцы и к акции «Мы вместе».

Павел Сергеев, главный врач поликлиники № 2 г. Орла: «К нам поступает очень много заявок от обычных наших жителей, у кого-то есть транспорт, у кого-то есть медицинское образование. Сегодня в нашу поликлинику обратилось около 10 человек, которые готовы нам помогать».



Всеволод Трифонов


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.