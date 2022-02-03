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18:23, 3 февраля 2022 года В Орле провели дезинфекцию вокзала Осуществляли обработку всех поверхностей в здании сотрудники МЧС.





Сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части провели дезинфекцию железнодорожного вокзала города Орла. Это делается регулярно, чтобы обеспечить безопасность посетителей и работников вокзала. Особое внимание специалисты уделили контактным поверхностям мест общего пользования. Лестницы, переходы, залы ожидания, кассы были обработаны высокоэффективными дезинфицирующими средствами, безопасными для людей и животных. Их распыляли с помощью специального оборудования: ранцевых дезинфекционных приборов. Сотрудники МЧС обработали более 1900 квадратных метров вокзальных помещений, сообщили в пресс-службе ведомства.





Орловское Информбюро





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