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21:20, 3 февраля 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Из-за «омикрона» ночным клубам ограничили работу, а школам продлили дистанционное обучение.
- Орловцы объединились в борьбе против ковида. С добровольцами встретился корреспондент ГТРК «Орёл».
- Орловские учёные разрабатывают уникальный прибор для хирургов.
- Линию «122» - усилили. Теперь заболевшим орловцам будет легче дозвониться, чтобы получить медпомощь.
- В Орле для троллейбусов открыли два новых маршрута.
Вести-Орёл