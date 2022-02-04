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21:20, 3 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Из-за «омикрона» ночным клубам ограничили работу, а школам продлили дистанционное обучение.

- Орловцы объединились в борьбе против ковида. С добровольцами встретился корреспондент ГТРК «Орёл».

- Орловские учёные разрабатывают уникальный прибор для хирургов.

- Линию «122» - усилили. Теперь заболевшим орловцам будет легче дозвониться, чтобы получить медпомощь.

- В Орле для троллейбусов открыли два новых маршрута.

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