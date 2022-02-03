В орловских поликлиниках ковидные боксы будут работать в выходные дни до 14 часов

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19:00, 3 февраля 2022 года
В орловских поликлиниках ковидные боксы будут работать в выходные дни до 14 часовТакое решение приняли сегодня на заседании регионального оперштаба.
С учётом ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе губернатор Андрей Клычков подчеркнул особую значимость работы первичного поликлинического звена в выходные дни. Он отметил, что заболевшие на выходных орловцы не должны дожидаться начала недели для посещения врача и сдачи теста на COVID-19, получить медицинские назначения им необходимо как можно раньше. Также работа ковидных боксов в выходные дни позволит разгрузить приток заболевших в поликлиниках в начале недели.
Как сообщил
руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов
, в орловских поликлиниках ковидные боксы будут работать по выходным дням до 14 часов.
Орловское Информбюро