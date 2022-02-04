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7:30, 4 февраля 2022 года В этом году в Орловской области уже выявлено 10 фальшивых купюр Самые популярные поддельные банкноты – самого крупного номинала.





С начала 2022 года в Орловской области выявлено уже 10 фальшивых купюр, – заявили в областном УМВД. В шести случаях поддельные банкноты были высшего номинала – в пять тысяч рублей, трижды попались купюры достоинством в две тысячи, однажды – в тысячу.

памятке, опубликованной на сайте УМВД. Если фальшивку пытаются вручить вам или вы владеете данными о случаях изготовления и распространения подделок, нужно немедленно известить правоохранительные органы. Правоохранители напоминают, что при любых сомнениях в истинности изготовления денег не следует расплачиваться ими. Выяснить происхождение купюры или монеты вам помогут в банке. Самостоятельно опознать подделку можно по, опубликованной на сайте УМВД. Если фальшивку пытаются вручить вам или вы владеете данными о случаях изготовления и распространения подделок, нужно немедленно известить правоохранительные органы.





Артём Ежаков





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