В этом году в Орловской области уже выявлено 10 фальшивых купюр

С начала 2022 года в Орловской области выявлено уже 10 фальшивых купюр, – заявили в областном УМВД. В шести случаях поддельные банкноты были высшего номинала – в пять тысяч рублей, трижды попались купюры достоинством в две тысячи, однажды – в тысячу.
Правоохранители напоминают, что при любых сомнениях в истинности изготовления денег не следует расплачиваться ими. Выяснить происхождение купюры или монеты вам помогут в банке. Самостоятельно опознать подделку можно по памятке
, опубликованной на сайте УМВД. Если фальшивку пытаются вручить вам или вы владеете данными о случаях изготовления и распространения подделок, нужно немедленно известить правоохранительные органы.