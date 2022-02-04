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8:00, 4 февраля 2022 года

С сегодняшнего дня неработающие орловские пенсионеры начнут получать проиндексированные пенсии

Об этом заявили в ПФР.


Неработающие орловские пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты по обычному графику с 4 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в ПФР не нужно.
 
Страховые пенсии для неработающих пенсионеров были проиндексированы на 8,6% – выше уровня инфляции за 2021 год. С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%. В результате выплата выросла в среднем на полторы тыс. рублей. 
 
У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.



Артём Ежаков


 
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