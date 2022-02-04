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8:40, 4 февраля 2022 года Орловские оперативники задержали парня с «синтетикой» в ботинке Молодому человеку вменяют попытку сбыта крупного веса наркотика.





В Орле оперативниками задержан 22-летний житель Дальневосточного федерального округа. Ему вменяют попытку распространения крупного веса синтетического наркотика. Парня «взяли» после того, как тот положил «зелье» в тайник. Также сверток с наркотиком нашли у молодого человека в ботинке. Всего из незаконного оборота изъято 1,63 грамма запрещенного вещества, – сообщили в областном УМВД. Решается вопрос о переводе парня в СИЗО.





Артём Ежаков





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