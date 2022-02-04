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9:20, 4 февраля 2022 года В 2021 году за нарушения тишины и покоя привлекли к ответственности более тысячи орловцев Полиция напоминает: правила поведения жителей многоквартирных домов и наказание за их нарушение регламентируются законом о тишине.





Конфликты соседей в большинстве случаев возникают из-за того, что кто-то из жильцов превышает допустимый уровень шума, мешая остальным отдыхать. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в 2021 году в регионе зарегистрировано 3 496 сообщений о нарушении законы о тишине. В отношении 1191 лица составлены протоколы об административных правонарушениях. При этом 34 человека совершали такие правонарушения более трёх раз, а семеро от 5 до 12 раз. Наказание за данное нарушение – административный штраф от 1 до 10 тысяч рублей. В Орловской области не допускается нарушение тишины и покоя граждан в период:



- с 23:00 до 07:00 в рабочие дни, - с 23:00 до 10:00 в выходные (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни, - с 13:00 до 15: 00 по местному времени ежедневно. Шуметь в указанное время нельзя в многоквартирных домах, на придомовых территориях, в помещениях образовательных и медицинских организаций, на дачах. Что такое «нарушать тишину и покой»? Это значит громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах, вести с шумом ремонтные работы, загружать или разгружать тяжёлые предметы и тому подобное. Куда жаловаться на нарушителей?

Если соседи не реагируют на просьбы убавить громкость музыки или прекратить ремонтные работы, в первую очередь потребуется запастись доказательствами. Это может быть аудиозапись, но лучше всего предоставить видеозапись, чтобы подтвердить факт превышения громкости в конкретной квартире. Видео может понадобиться, поскольку к моменту прихода полиции соседи могут прекратить шуметь. Желательно заручиться поддержкой других соседей, которые могут выступить в качестве свидетелей происшествия.

О нарушении тишины и покоя следует сообщить в дежурную часть органа внутренних дел, либо подать письменное обращение, в котором отразить дату и время нарушения, возможных свидетелей, иные имеющиеся доказательства.

Кроме этого, с заявлением можно обратиться в Роспотребнадзор и в суд. При наличии свидетелей и видеозаписи, подтверждающей правонарушение, вы имеете все шансы привлечь соседа к ответственности, а также взыскать с него средства за понесенный моральный ущерб.





Орловское Информбюро





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