пятница 4.02.2022 13:29:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

9:20, 4 февраля 2022 года

В 2021 году за нарушения тишины и покоя привлекли к ответственности более тысячи орловцев

Полиция напоминает: правила поведения жителей многоквартирных домов и наказание за их нарушение регламентируются законом о тишине.


Конфликты соседей в большинстве случаев возникают из-за того, что кто-то из жильцов превышает допустимый уровень шума, мешая остальным отдыхать. 
 
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в 2021 году в регионе зарегистрировано 3 496 сообщений о нарушении законы о тишине. В отношении 1191 лица составлены протоколы об административных правонарушениях. При этом 34 человека совершали такие правонарушения более трёх раз, а семеро от 5 до 12 раз. Наказание за данное нарушение – административный штраф от 1 до 10 тысяч рублей.
 
В Орловской области не допускается нарушение тишины и покоя граждан в период:

- с 23:00 до 07:00 в рабочие дни,
- с 23:00 до 10:00 в выходные (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни,
- с 13:00 до 15: 00 по местному времени ежедневно.
 
Шуметь в указанное время нельзя в многоквартирных домах, на придомовых территориях, в помещениях образовательных и медицинских организаций, на дачах.
 
Что такое «нарушать тишину и покой»? 
 
Это значит громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах, вести с шумом ремонтные работы, загружать или разгружать тяжёлые предметы и тому подобное.
 
Куда жаловаться на нарушителей?
 
Если соседи не реагируют на просьбы убавить громкость музыки или прекратить ремонтные работы, в первую очередь потребуется запастись доказательствами. Это может быть аудиозапись, но лучше всего предоставить видеозапись, чтобы подтвердить факт превышения громкости в конкретной квартире. Видео может понадобиться, поскольку к моменту прихода полиции соседи могут прекратить шуметь. Желательно заручиться поддержкой других соседей, которые могут выступить в качестве свидетелей происшествия.
 
О нарушении тишины и покоя следует сообщить в дежурную часть органа внутренних дел, либо подать письменное обращение, в котором отразить дату и время нарушения, возможных свидетелей, иные имеющиеся доказательства.
 
Кроме этого, с заявлением можно обратиться в Роспотребнадзор и в суд. При наличии свидетелей и видеозаписи, подтверждающей правонарушение, вы имеете все шансы привлечь соседа к ответственности, а также взыскать с него средства за понесенный моральный ущерб.



Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.