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10:45, 4 февраля 2022 года Орловская прокуратура помогла добиться назначения детских выплат и погашения задолженности по зарплате Нарушения законодательства были выявлены в Новодеревеньковском и Троснянском районах.





Орловская прокуратура в очередной раз помогла добиться назначения детских выплат и погашения задолженности по зарплате, – заявили в ведомстве.



В Новодеревеньковском районе в местном центре соцзащиты неправомерно отказали матери в назначении выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Обращение женщины рассматривалось дольше положенных 10 дней, а итоговый отказ не был должным образом аргументирован. После вмешательства надзорного ведомства орловчанке назначили положенную льготу. Виновный в нарушении сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.



В Троснянском районе прокуратура вступилась за работников ООО «Коммунальник Тросна», которым задолжали свыше 160 тысяч рублей. После привлечения гендиректора к административной ответственности, вся сумма была полностью выплачена.





Артём Ежаков





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