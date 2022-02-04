Орловская прокуратура помогла добиться назначения детских выплат и погашения задолженности по зарплате

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10:45, 4 февраля 2022 года
Орловская прокуратура помогла добиться назначения детских выплат и погашения задолженности по зарплатеНарушения законодательства были выявлены в Новодеревеньковском и Троснянском районах.
Орловская прокуратура в очередной раз помогла добиться назначения детских выплат и погашения задолженности по зарплате, – заявили в ведомстве.
В Новодеревеньковском районе в местном центре соцзащиты неправомерно отказали матери в назначении выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Обращение женщины рассматривалось дольше положенных 10 дней, а итоговый отказ не был должным образом аргументирован. После вмешательства надзорного ведомства орловчанке назначили положенную льготу. Виновный в нарушении сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.
В Троснянском районе прокуратура вступилась за работников ООО «Коммунальник Тросна», которым задолжали свыше 160 тысяч рублей. После привлечения гендиректора к административной ответственности, вся сумма была полностью выплачена.
Артём Ежаков