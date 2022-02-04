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11:20, 4 февраля 2022 года Жителей дома в Орле переполошила страйкбольная граната На место выезжали кинологи Росгвардии.





В подъезде жилого дома на ул. Комсомольской в Орле у двери одной из квартир местные жители заметили предмет, схожий с ручной гранатой Ф-1. На место были вызвана кинологическая служба Росгвардии и наряд для охраны территории. После проведенной проверки выяснилось, что граната – страйкбольная. Находку передали в УМВД для разбирательства.



Фото Росгвардии по Орловской области





Артём Ежаков





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