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11:45, 4 февраля 2022 года
В Орловской области нет тяжелых случаев течения COVID-19 среди детейОб этом заявил в ходе брифинга для СМИ глава регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов.
В Орловской области нет тяжелых случаев течения COVID-19 среди детей, – заявил в ходе брифинга для СМИ глава регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов. Наибольшая часть заболевших несовершеннолетних лечится дома, – подчеркнул чиновник. В НКМЦ им. Круглой сейчас находятся 38 ребят – у 35 подтвержден коронавирус, трое – под подозрением на его наличие. Случаев пневмонии и подключения к аппаратам ИВЛ сейчас нет.
Детская заболеваемость COVID-19 за неделю выросла почти в два раза. На минувшей семидневке коронавирус подтвердился у 572 несовершеннолетних.
На данный момент в регионе от COVID-19 привито 158 подростков.
Артём Ежаков