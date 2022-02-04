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12:35, 4 февраля 2022 года 951 житель Орловской области накануне заболел COVID-19 В больницы госпитализировано 143 человека. Пятеро скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 4 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлен 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 80 618). Госпитализировано 143 человека.



Накануне выписано 322 жителя региона (всего – 69 856), умерли пятеро – 1 634 всего.





Артём Ежаков





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