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11:52, 4 февраля 2022 года В Орле благотворительный фонд «Содействие» продолжает свою деятельность по поддержке онкобольных и их близких Сегодня - Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями.

В ряду тех, кто борется с недугом, и благотворительный фонд «Содействие». Он помогает реабилитироваться онкологическим больным и их семьям. Уже второй год программы этого фонда поддерживаются президентскими грантами. О том, какие мероприятия планируются в этом году, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказала руководитель фонда Татьяна Пономарева.





В этом году фонд «Содействие» вновь выиграл президентский грант. На что будут направлены средства, и какие проекты у вас в планах?



- Год начался успешно, и мы вновь получили поддержку Фонда президентских грантов. В прошлом году у нас был пилотный проект - служба социально-психологической адаптации и реабилитации для онкопациентов и их родственников «Содействие». Мы апробировали механизмы взаимодействия специалистов разных направлений по оказанию помощи онкопациентам, посмотрели, как можно улучшить и расширить эту помощь, и написали вторую заявку в фонд президентских грантов, которая была поддержана. И теперь целых 15 месяцев - с февраля этого года и по апрель следующего - им имеем возможность оказывать психологическую и социальную поддержку, а также оказывать восстановительную реабилитацию для наших онкопациентов.



Что это будет за помощь, и как она будет осуществляться?



- Мы открыли оперативную линию, по которой можно сразу получить информацию обо всех направлениях поддержки, которые есть в службе «Содействие». Это индивидуальные консультации у психологов нашего фонда, которые проводят диагностику психоэмоционального состояния подопечного, на основании этой диагностики составляется план индивидуальной реабилитации, человек может продолжать индивидуальные консультации с психологом, либо подключиться к групповой терапии телесно-ориентированной психологии, либо участвовать в открытой творческой мастерской, в группах «Равный – равному» - это группа взаимопомощи среди людей, которые перенесли онкологическое заболевание, также человек может подключиться к занятиям медитацией йогатерапии, и получить медицинскую реабилитацию в одном из медицинских центров, которые являются партнёрами нашего фонда.



Кто ваши подопечные?



- Мы не только работаем с онкопациентами. Мы также оказываем помощь их близким, которые тоже попадают в ситуацию сложную в связи с тем, что их родные заболели и нуждаются в их поддержке. Предыдущий опыт показал, что не стоит делить их в разные проекты, в разные группы. Мы в этом проекте хотим создать единое социокультурное пространство для общения и тех, и других.



Какие инструменты вы будете использовать для работы?



- Создан общий чат в WhatsApp для людей с онкологическими заболеваниями, онкопатология не имеет значения. В чате размещается вся актуальная информация, а также идет оперативная поддержка. Помимо этого есть такой формат работы как Школа мотивации и бережного ухода. Это встречи онлайн и оффлайн, когда к нашим подопечным и их близким приходят важные для них люди - специалисты: психотерапевты, врачи-онкологи, представители администрации онкологического диспансера.





Елена Литинская





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