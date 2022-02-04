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11:57, 4 февраля 2022 года Семейный МФЦ будет сопровождать орловцев, заключивших социальный контракт Это стало важным новшеством нынешнего года - внедрение механизма сопровождения граждан, заключивших социальный контракт как в период действия, так и после его завершения. Об этом сообщила руководитель профильного департамента регионального правительства Ирина Гаврилина.





В Орловской области продолжается программа поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – «Социальный контракт». Орловцы, заключившие социальный контракт, не окажутся без поддержки. Сопровождать их будут специалисты Семейного МФЦ. Договоренность об этом уже достигнута. В случае возникновения вопросов или сложностей по любой тематике (например, с работодателем, при ведении предпринимательской деятельности, в развитии подсобного хозяйства), необходимо обратиться в «Мой семейный центр».



Кроме того, департамент соцзащиты дополнительно будет контролировать тех, кто уже завершил соцконтракт по направлениям «Предпринимательская деятельность» и «Организация личного подсобного хозяйства».





Татьяна Напольских





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