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12:35, 4 февраля 2022 года

Орловский музей изобразительных искусств получил в дар несколько работ известных художников

Художественные работы передал музею орловский краевед, заместитель директора филиала РАНХиГС Виктор Ливцов.


Все, даже самые известные, музейные собрания начинали своё существование с дарений - и знаменитый Эрмитаж, и Третьяковка. Орловский губернский музей - родоначальник музея изобразительных искусств - тоже открылся благодаря переданной ему в 1897 году коллекции, собранной меценатом Антоном Николаевым. К традиции меценатства сотрудники и сегодня относятся очень трепетно.

Светлана Четверикова, директор Орловского музея изобразительных искусств: «В условиях пандемии, когда ограничен реальный формат проведения мероприятий, когда у нас есть возможность больше уделить внимания своим коллекциям, своему собранию, сделать такой цикл о тех дарителях, которые и раньше жертвовали в наш музей произведения, и сейчас, в этот юбилейный год, приносят нам новые предметы».

Многие люди, на протяжении десятилетий передавали в музей произведения искусства, понимая, что они послужат другим. Одним из таких дарителей стал и Виктор Анатольевич Ливцов. В разные годы он передавал в фонды то, что, по его мнению, должно было остаться нашему городу навсегда.

Елена Мережкина, главный хранитель Орловского музея изобразительных искусств: «Те, кто сделал дар в музей хотя бы один раз, возвращаются в музей снова с теми же намерениями. И вот Виктор Анатольевич Ливцов, который в 2000 году подарил музею шесть графических произведений и один предмет декоративно-прикладного искусства, вернулся к нам и в этом году с великолепным даром».

На днях Виктор Ливцов передал в собственность музея 13 произведений искусства - работы современных орловских художников.

Виктор Ливцов краевед, даритель: «Здесь интересные графические работы Ромашова, который пытался реконструировать орловскую крепость, здесь сери работ Неделина, который тоже занимается реконструкцией исторического облика наших городов и памятных мест, и целая серия работ Комова, нашего известного члена Союза художников и одновременно священника русской православной церкви - он в основном изображает храмы, исторические места».

Виктор Ливцов уверен, что все подлинные работы мастеров должны находиться в музее, и радовать посетителей, они, прежде всего, считает даритель, должны быть общим достоянием. У каждой подаренной им картины собственная история, иногда удивительная, иногда забавная.

Виктор Ливцов, краевед, даритель: «Наиболее интересна судьба серии работ Владимира Михайловича Неделина, ведь это подлинные работы, именно те, которые сейчас можно видеть во всех альбомах об орловской старине. Когда он был помоложе и нуждался в деньгах, он продал эту серию одному из моих знакомых. И удивительно, совсем недавно мой знакомый вдруг подарил мне эту серию. И я решил, что она ни в коем случае не должна принадлежать одному человеку».

Сотрудники музея в знак благодарности, издали большой альбом с описанием подаренных работ и краткой биографией дарителей. В последние годы, такие подарки стали единственной возможностью получить новые экспонаты. И, конечно, ценна сама традиция безвозмездной передачи произведений искусства на службу людям. В течение года мы еще не раз расскажем о тех, кто остаётся верен этой традиции.


Эва Стасюлевич


 
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