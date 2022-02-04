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14:00, 4 февраля 2022 года В Орловской области поддержали инициативу по минимальной наценке на социально-значимое продовольствие Три торговые сети, присутствующие в регионе, поддержали предложение федеральных ритейлеров.





Три крупных федеральных ритейлера – X5 RetailGroup, «Магнит» и «Бристоль» – недавно выступили с предложением по введению ограничения наценки (не более 10 %) на товары первой необходимости и их наличие в торговых объектах в достаточном объеме. Как заявили в региональном правительстве, во время заседания областного департамента торговли и местного УФАС с представителями федеральных и региональных торговых сетей, предложение было поддержано торговыми сетями «Линия», «Европа» и «Оптовичок».



Пока что торговые сети будут лишь разрабатывать свои предложения. Их они передадут в профильный департамент.





Артём Ежаков





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