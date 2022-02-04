Главная » Новости



14:45, 4 февраля 2022 года В Орле работают над продлением аренды здания филиала детской поликлиники № 1 Об этом заявил глава областного департамента здравоохранения Станислав Шувалов.





В Орле работают над продлением аренды здания филиала детской поликлиники № 1 на ул. Еловой, – заявил сегодня глава областного департамента здравоохранения Станислав Шувалов. В данный момент договор действует до конца февраля. Местные жители выступают за сохранение медучреждения на привычном месте.



Роспотребнадзор не высказал претензий к работе филиала. Тем не менее, в филиале поликлиники предстоит заняться гардеробом и обустройством контейнерной площадки для вывоза мусора.





Артём Ежаков





Новости СМИ2