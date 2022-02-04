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16:30, 4 февраля 2022 года Орловчанка отдала лже-банкирам треть миллиона рублей Возбуждено уголовное дело.





Жители Орловской области продолжают становиться жертвами телефонного мошенничества. На днях злоумышленникам удалось обмануть нового человека. Позвонив под видом сотрудников службы безопасности банка, мошенники заявили орловчанке, что на нее собираются взять кредит. Преступникам удалось убедить ее самой оформить заем и отправить деньги – 350 тысяч рублей – на указанный счет.



В областном УМВД напомнили, что злоумышленники очень убедительны, постоянно находятся на связи и не дают жертвам спокойно взглянуть на ситуацию и оценить ее. В случае поступления подобных звонков – сразу завершайте разговор. Это – мошенники. Если их фразы вызвали у вас сомнение в сохранности ваших сбережений – перезвоните в свой банк и уточните информацию. И, конечно, не следуйте рекомендациям незнакомцев – вы не видите человека и не знаете, кто он в действительности.





Артём Ежаков





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