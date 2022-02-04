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17:15, 4 февраля 2022 года

Орловчанка приговорена к обязательным работам за мошенничество с чернобыльскими выплатами

Бюджет лишился 235 тысяч рублей.


Верховский районный суд приговорил местную жительницу к 260 часам обязательных работ за мошенничество, совершенное с чернобыльскими выплатами. Также ей нужно вернуть в бюджет 235 тысяч рублей, выплаченных неправомерно, – сообщили в прокуратуре.

Из материалов дела следует, что орловчанка была прописана в деревне в Верховском районе, попадающей под территории, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС. Однако фактически она проживала в населенном пункте, чистом от радиации.


Артём Ежаков


 
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