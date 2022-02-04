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15:58, 4 февраля 2022 года Орёл болеет за Никишина! Сегодня в Пекине состоялось открытие XXIV Зимних Олимпийских игр. 9 февраля опробовать олимпийский лед предстоит хоккеисту Александру Никишину - первые шаги в большой спорт он делал в Орле.





В 2007 году в Орле открылась Ледовая арена. И одним из первых пришёл туда будущий защитник хоккейной сборной России Александр Никишин. То, что юный Саша свяжет жизнь со спортом, было понятно заранее. Папа был боксёром, мама занималась гимнастикой. Когда в Орле открылась Ледовая арена, юного орловца отдали в «спорт настоящих мужчин».



Владимир Строев, первый тренер Александра Никишина: «Сразу же проявил себя с лучшей стороны, практически не пропустил ни одной тренировки. Не боялся абсолютно ничего, выходил и играл с полной самоотдачей».

Занимался будущий игрок сборной России - усердно, слушал тренера - внимательно. Вырастить игрока сборной России – сложно. Главная задача любого детского тренера – воспитать здорового человека.



Владимир Строев, первый тренер Александра Никишина: «Во-первых, необходимо, чтобы он полюбил этот вид спорта. Многое от тренера зависит. Задача для этого возраста - разностороннее развитие ребёнка и какие-то базовые навыки. Чем он старше становится, тем больше специфики добавляется».

Всегда рядом с будущим игроком сборной России была его главный болельщик - мама. Понимала, поддерживала, переживала. К просмотру игр национальной команды женщина уже готова.



Ольга Никишина, мама Александра Никишина: «Попасть в олимпийскую сборную для любого спортсмена это престижно. Конечно, радость! Сразу звонить близким, родным. Друзья начали звонить. Все рады. Такая честь выпадает не каждому. Надеюсь, оправдает. В Пекине сыграет хорошо, будет надежной защитой... В принципе там довольно-таки комфортное время. Есть рано утром игры. Конечно, буду смотреть! Как же не болеть за сына?».

Родители - и на тренировках часто, и на зрительских трибунах. Есть на что посмотреть, ведь окрепнув физически, малыши сразу начинают проявлять характер и упорство. Большую часть тренировок и игрового времени спортсмены выполняют задания тренера, которые не всегда лёгкие и приносят удовольствие. И если будущий чемпион поймёт, что выполнение задание необходимо для достижения результата, он будет расти и достигать спортивных высот. Именно таким и был Александр Никишин.



Владимир Строев, первый тренер Александра Никишина: «Недостаточно одного умения, или навыка, или таланта. Этого недостаточно совершенно. У нас столько было талантливых и способных детей. И где они? Их нет. Такого характера, как у него, хватит на троих».

Переехав в Москву, Александр Никишин прошёл несколько хоккейных школ профессиональных клубов, громко заявил о себе в Молодёжной хоккейной лиги, и наконец в 18 лет попал в главный турнир страны – Континентальную хоккейную лигу. Номер 57 на спине прошёл с ним весь этот путь.



Александр Никишин, защитник сборной России по хоккею: «Всегда во всех своих командах рассказываю про Орёл, говорю, что Орёл – будущее хоккея. Всегда все спрашивают про моего тренера Владимира Леонидовича Строева - тоже рассказываю».

Он мог бы играть в молодёжной сборной России, но не позволили ограничения по здоровью. Но в 2021 году ограничения сняли, и мечта любого спортсмена – оказаться в сборной страны – сбылась. Следующий шаг – Олимпиада. Саша, Орёл за тебя болеет!



Кроме Александра Никишина, в составе олимпийской сборной России орловцы Анастасия Макарова, Юлия Егошенко и Анна Савонина.





Анастасия Дорохова





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