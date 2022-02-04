пятница 4.02.2022 19:18:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:58, 4 февраля 2022 года

Орёл болеет за Никишина!

Сегодня в Пекине состоялось открытие XXIV Зимних Олимпийских игр. 9 февраля опробовать олимпийский лед предстоит хоккеисту Александру Никишину - первые шаги в большой спорт он делал в Орле.


В 2007 году в Орле открылась Ледовая арена. И одним из первых пришёл туда будущий защитник хоккейной сборной России Александр Никишин. То, что юный Саша свяжет жизнь со спортом, было понятно заранее. Папа был боксёром, мама занималась гимнастикой. Когда в Орле открылась Ледовая арена, юного орловца отдали в «спорт настоящих мужчин».

Владимир Строев, первый тренер Александра Никишина: «Сразу же проявил себя с лучшей стороны, практически не пропустил ни одной тренировки. Не боялся абсолютно ничего, выходил и играл с полной самоотдачей».

Занимался будущий игрок сборной России - усердно, слушал тренера - внимательно. Вырастить игрока сборной России – сложно. Главная задача любого детского тренера – воспитать здорового человека.

Владимир Строев, первый тренер Александра Никишина: «Во-первых, необходимо, чтобы он полюбил этот вид спорта. Многое от тренера зависит. Задача для этого возраста - разностороннее развитие ребёнка и какие-то базовые навыки. Чем он старше становится, тем больше специфики добавляется».

Всегда рядом с будущим игроком сборной России была его главный болельщик - мама. Понимала, поддерживала, переживала. К просмотру игр национальной команды женщина уже готова.

Ольга Никишина, мама Александра Никишина: «Попасть в олимпийскую сборную для любого спортсмена это престижно. Конечно, радость! Сразу звонить близким, родным. Друзья начали звонить. Все рады. Такая честь выпадает не каждому. Надеюсь, оправдает. В Пекине сыграет хорошо, будет надежной защитой... В принципе там довольно-таки комфортное время. Есть рано утром игры. Конечно, буду смотреть! Как же не болеть за сына?».

Родители - и на тренировках часто, и на зрительских трибунах. Есть на что посмотреть, ведь окрепнув физически, малыши сразу начинают проявлять характер и упорство. Большую часть тренировок и игрового времени спортсмены выполняют задания тренера, которые не всегда лёгкие и приносят удовольствие. И если будущий чемпион поймёт, что выполнение задание необходимо для достижения результата, он будет расти и достигать спортивных высот. Именно таким и был Александр Никишин.

Владимир Строев, первый тренер Александра Никишина: «Недостаточно одного умения, или навыка, или таланта. Этого недостаточно совершенно. У нас столько было талантливых и способных детей. И где они? Их нет. Такого характера, как у него, хватит на троих».

Переехав в Москву, Александр Никишин прошёл несколько хоккейных школ профессиональных клубов, громко заявил о себе в Молодёжной хоккейной лиги, и наконец в 18 лет попал в главный турнир страны – Континентальную хоккейную лигу. Номер 57 на спине прошёл с ним весь этот путь.

Александр Никишин, защитник сборной России по хоккею: «Всегда во всех своих командах рассказываю про Орёл, говорю, что Орёл – будущее хоккея. Всегда все спрашивают про моего тренера Владимира Леонидовича Строева - тоже рассказываю».

Он мог бы играть в молодёжной сборной России, но не позволили ограничения по здоровью. Но в 2021 году ограничения сняли, и мечта любого спортсмена – оказаться в сборной страны – сбылась. Следующий шаг – Олимпиада. Саша, Орёл за тебя болеет!

Кроме Александра Никишина, в составе олимпийской сборной России орловцы Анастасия Макарова, Юлия Егошенко и Анна Савонина.


Анастасия Дорохова


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.