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16:16, 4 февраля 2022 года На большие экраны вышел фильм «Непослушник» В главной роли - уже полюбивший многим актер Виктор Хориняк, известный по картине «Последний богатырь». В новом кино он - популярный блогер, который по своей воле попал в монастырь. Но привела его туда совсем не вера в Бога. Что заставило пранкера так кардинально поменять жизнь, и как оценили премьеру первые орловские зрители, расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.





На первых кадрах фильма «Непослушник» - молодой мужчина со звёздочками на погонах. Только форма здесь - реквизит, а звезда - он сам. Миллионы подписчиков в интернете наблюдают, как блогер Димонстр снимает провокационные видео, где ради хайпа вытворяет порой противозаконные вещи.



От правосудия известный пранкер сбегает в родной город. Там обманным путём попадает в местный монастырь - в надежде укрыться от полиции. Но стены старинной обители приготовили обманщику испытания: жизнь в холодной келье и трудотерапию, которая не всегда под силу лже-послушнику. Но нет худа без добра: в монастыре Дмитрий встречает Настю - девушку из местной иконописной школы. Внезапное чувство толкает героя на благие дела. Сможет ли он отказаться от популярности и больших денег в пользу любви?



«Непослушник» - первый художественный фильм, снятый в действующем монастыре. Локацию выбрали в Шуйском районе Ивановской области. Съёмочная команда выполнила часть работ по реконструкции - не для картинки, а желая помочь от чистого сердца.



Картину о смене приоритетов, вере, прощении и любви будет интересно посмотреть и взрослому поколению, и молодёжи, не отрывающей глаз от смартфонов.





Юлия Сабельникова





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