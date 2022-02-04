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16:41, 4 февраля 2022 года Юные орловские футболистки выиграли окружной этап Первенства России Состязания среди спортсменов до 18 лет состоялись в Воронежской области.





В Воронежской области прошёл окружной этап Первенства России по минифутболу. В турнире приняли участие пять команд. Все участники сыграли между собой в круг. В активе команды «ОрёлГУ-Русичи» – три победы и одна ничья. Набранные 10 очков обеспечили орловчанкам золотые медали турнира. Лучшим игроком Первенства была признана Вероника Ломтина.



Фото «ОрёлГУ-Русичи»





Анастасия Дорохова





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