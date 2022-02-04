пятница 4.02.2022 19:18:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

18:40, 4 февраля 2022 года

Стоимость ПЦР-тестов проверили сотрудники прокуратуры и активисты ОНФ

Высокие цены требуют обоснования.


Сегодня в Орловской области сотрудники прокуратуры и активисты Народного фронта проверили стоимость ПЦР-тестов. В центре внимания медицинские лаборатории и аптеки. В одной из клиник тест можно сделать за полторы тысячи рублей. Готов он будет в течение трёх дней.
 
В другой медицинской лаборатории проверяющим пояснили: на проведение ПЦР-тестирования у них две цены. Какую выбрать - каждый пациент решает сам. 
 
Ирина Тарасова, заместитель генерального директора медицинской лаборатории: «Стоимость 1350 и 2350. Один выполняется в течение суток, а другой - в течение рабочего дня».
 
О том, что в последнее время цены на тестирование заметно увеличились, орловцы обсуждали в социальных сетях. Не раз обращались с этим вопросом к активистам Народного фронта. 
 
Константин Бобраков, член ОНФ в Орловской области: «За год цена увеличилась с 900 до 1300 и более рублей. Надо найти обоснование - что лежит в основе повышения этой цены».
 
Сергей Филиппов, прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Орловской области: «Будут истребованы организационные документы, документы, подтверждающие, а также обосновывающие стоимость ПЦР-тестов».
 
Следующая точка, куда заглянули с проверкой, муниципальная аптека. Здесь можно приобрести экспресс-тест, который через пять минут вынесет диагноз. Цена - около семисот рублей. Сотрудники аптеки пояснили, что стоимость эта обоснована по ряду признаков. Один из них - закупочная цена. 
 
Подобные прокурорские рейды прошли сегодня на территории всей области. При выявлении нарушений будут приниматься исчерпывающие меры прокурорского реагирования.



Юлия Опанасюк


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.