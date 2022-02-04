Стоимость ПЦР-тестов проверили сотрудники прокуратуры и активисты ОНФ

Высокие цены требуют обоснования.

Сегодня в Орловской области сотрудники прокуратуры и активисты Народного фронта проверили стоимость ПЦР-тестов. В центре внимания медицинские лаборатории и аптеки. В одной из клиник тест можно сделать за полторы тысячи рублей. Готов он будет в течение трёх дней.

В другой медицинской лаборатории проверяющим пояснили: на проведение ПЦР-тестирования у них две цены. Какую выбрать - каждый пациент решает сам.

Ирина Тарасова, заместитель генерального директора медицинской лаборатории: «Стоимость 1350 и 2350. Один выполняется в течение суток, а другой - в течение рабочего дня».

О том, что в последнее время цены на тестирование заметно увеличились, орловцы обсуждали в социальных сетях. Не раз обращались с этим вопросом к активистам Народного фронта.

Константин Бобраков, член ОНФ в Орловской области: «За год цена увеличилась с 900 до 1300 и более рублей. Надо найти обоснование - что лежит в основе повышения этой цены».

Сергей Филиппов, прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Орловской области: «Будут истребованы организационные документы, документы, подтверждающие, а также обосновывающие стоимость ПЦР-тестов».

Следующая точка, куда заглянули с проверкой, муниципальная аптека. Здесь можно приобрести экспресс-тест, который через пять минут вынесет диагноз. Цена - около семисот рублей. Сотрудники аптеки пояснили, что стоимость эта обоснована по ряду признаков. Один из них - закупочная цена.

Подобные прокурорские рейды прошли сегодня на территории всей области. При выявлении нарушений будут приниматься исчерпывающие меры прокурорского реагирования.