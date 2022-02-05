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21:00, 4 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Стоимость ПЦР-тестов проверили сотрудники прокуратуры и активисты ОНФ. Высокие цены требуют обоснования.

- Депутаты Орловского облсовета не согласны с повышением тарифа на капремонт. Вопрос обсуждался сегодня в ходе шестого заседания регионального парламента.

- Сегодня в Пекине состоялось открытие XXIV Зимних Олимпийских игр. 9 февраля опробовать олимпийский лед предстоит хоккеисту Александру Никишину - первые шаги в большой спорт он делал в Орле.



- На большие экраны вышел фильм «Непослушник». Как оценили премьеру первые орловские зрители, расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.

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