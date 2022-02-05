Свердловских чиновников обязали в трёхмесячный срок завершить ремонт спортзала местной школы

После начала работ и разрыва контракта с недобросовестным подрядчиком дети не могут заниматься на уроках физкультуры.

Свердловский районный суд обязал местную администрацию и руководство школы до 30 апреля 2022 года закончить ремонт спортзала в учебном учреждении.



Работы начались в сентябре прошлого года, однако уже 20 декабря контракт с подрядчиком был расторгнут по причине срыва сроков. Финансирование благоустройства на этот год предусмотрено не было. Тем временем, заниматься в спортзале в нынешних условиях школьники не могут, фактически ремонтные работы не ведутся, – настаивал местный прокурор.



В суде представитель ответчиков утверждала, что деньги на завершение благоустройства есть, и оно ведётся – готовы проектные документы, заменены окна. Судья в итоге решил поторопить чиновников и назначил закончить работы в трехмесячный срок.



