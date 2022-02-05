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9:55, 5 февраля 2022 года В Орловской области расширят возможности социального контракта Речь идёт о соглашениях, заключаемых для развития своего дела – за выделенные средства можно покупать лицензии, в том числе и на программное обеспечение.





В Орловской области расширят возможности социального контракта, заключаемого для развития своего дела. «Для многих сфер необходимо приобретение соответствующих лицензий, как на специальное программное обеспечение − видеоредакторы, программы для проектирования, так и на осуществление отдельных видов деятельности, например – перевозка пассажиров. Поэтому теперь в рамках соцконтракта можно будет тратить выделенные деньги на эти нужды», – заявила глава профильного департамента Ирина Гаврилина.



В этом году планируется заключить 1 130 соцконтрактов. По 400 соглашений нужно оформить в направлениях «Поиск работы» и «Ведение предпринимательской деятельности», ещё 140 – в категории «Ведение личного подсобного хозяйства». Оставшиеся 190 контрактов относятся к помощи гражданам в трудной жизненной ситуации. Общее финансирование составит 171,8 млн рублей, – сообщили в областном правительстве.

Условием соглашения является среднедушевой доход гражданина – он должен быть ниже величины прожиточного минимума в регионе. Это 12 827 рублей. Подробно ознакомиться с условиями предоставления социального контракта можно на сайте регионального департамента соцзащиты. 8-800-550-05-11 и озвучить проблему. Сотрудник зафиксирует обращение и передаст в орган по компетенции. Далее с человеком оперативно свяжутся и помогут в решении возникших затруднений. Напомним, что также была достигнута договоренность с Семейным МФЦ по сопровождению граждан, заключивших социальный контракт. В случае возникновения у гражданина вопросов или сложностей по любой тематике в рамках соглашения, он может обратиться в «Мой семейный центр» по единому телефонуи озвучить проблему. Сотрудник зафиксирует обращение и передаст в орган по компетенции. Далее с человеком оперативно свяжутся и помогут в решении возникших затруднений.





Артём Ежаков





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