Орловчанка, пострадавшая от падения с багажника машины, помирилась с водителем

Девушка получила тяжкий вред здоровью.

Орловский районный суд в связи с примирением сторон вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении водителя, который прокатил девушку на багажнике своего Rover 75. В результате падения на скорости «пассажирка» получила тяжкий вред здоровью. Происшествие произошло на одной из орловских автодорог.



Водитель заплатил пострадавшей 50 тысяч рублей в качестве возмещения морального и материального ущерба, покупал ей еду и неоднократно извинялся, – следует из сообщения пресс-службы суда.