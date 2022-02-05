Орловчанка, пострадавшая от падения с багажника машины, помирилась с водителем

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10:58, 5 февраля 2022 года
Орловчанка, пострадавшая от падения с багажника машины, помирилась с водителемДевушка получила тяжкий вред здоровью.
Орловский районный суд в связи с примирением сторон вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении водителя, который прокатил девушку на багажнике своего Rover 75. В результате падения на скорости «пассажирка» получила тяжкий вред здоровью. Происшествие произошло на одной из орловских автодорог.
Водитель заплатил пострадавшей 50 тысяч рублей в качестве возмещения морального и материального ущерба, покупал ей еду и неоднократно извинялся, – следует из сообщения пресс-службы суда.
Артём Ежаков