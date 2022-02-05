С 7 февраля орловские налоговики будут принимать граждан по предварительной записи

Об этом заявили в региональном УФНС.

С 7 февраля 2022 года налоговые инспекции Орловской области будут принимать и обслуживать граждан по предварительной записи, – сообщили в региональном УФНС.



Услуга по выдаче квалифицированной электронной подписи для юрлиц, ИП и нотариусов будет предоставляться в обычном режиме. Организации и ИП также могут направить отчетность в налоговый орган по ТКС, по почте, а также с помощью сервиса «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности». Для тех, кому необходимо представить корреспонденцию в бумажном виде, на входе в операционные залы инспекций установлены специальные боксы для приема документов.



Записаться на прием в инспекцию можно по телефону: 8 (800)222-22-22 или посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».