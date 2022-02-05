Орловскому бизнесу задолжали десятки миллиардов рублей

Чуть меньшую сумму предприятия должны своим кредиторам.

За 11 месяцев 2021 года орловский бизнес – за исключением субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, властных учреждений и некредитных финансовых организаций – на 16,2% сократил кредиторские долги по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Эта сумма составила 67,1 млрд рублей, причём всего 4,7% (3,2 млрд) является просроченной задолженностью.



Сами предприниматели не получили свыше 69 млрд рублей. Дебиторская задолженность выросла на 5,3%, – заявили в Орёлстате.



В отчёте не учитывались субъекты малого предпринимательства, кредитные и некредитные финансовые организации, властные учреждения.