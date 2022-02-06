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9:20, 6 февраля 2022 года Исчезающая история. Сможем ли сохранить? В Орле вновь обсуждали судьбу памятников архитектуры. Какие из них смогли получить вторую жизнь, а какие уйдут в небытие, изучала корреспондент ГТРК «Орёл» Анны Вайсергисер.





Здание первого специально построенного в регионе кинотеатра «Родина» - памятник архитектуры. Пример советского конструктивизма. В этом стиле в Орле сохранилось всего четыре здания. Все они находятся на Московской улице. Но кинотеатр «Родина» - лучший экспонат. На фасаде - стилизованный киноэкран с исходящими лучами. Когда-то его подсвечивали лампочки, но их заштукатурили. Даже в годы оккупации здание использовалось по прямому назначению. Оно не пострадало во время войны, но натиска современности не выдержало. Сейчас пустует. Виктор Ливцов, краевед: «Интерьер его не менее интересный, чем внешний вид, потому что внутри такой интересный атриум двухэтажный, внутренний холл, где играл всегда небольшой оркестр или показывали документальный фильм перед началом киносеанса. Это здание чуть не было снесено при губернаторе Козлове, что было бы огромной ошибкой». Снести нельзя, реконструировать! Такой вердикт собственник вынес усадьбе XIX века на углу улиц Посадской и Комсомольской. Кирпичную двухэтажку построил мещанин Федор Калашников. Он жил здесь со своей семьей, затем здание использовалось как доходный дом и чайная, в наши дни - как управление Заводского района и детская библиотека. Работа по возрождению шла долго и кропотливо. Восстановили все элементы лепнины. Евгения Волобуева, представитель собственника: «Историко-культурные исследования, архивные исследования заняли два с половиной года, и непосредственно сам процесс работ по сохранению объекта - ещё два с половиной года, то есть, грубо говоря, от первой бумажки, отнесённой в наше управление по охране объектов культурно наследия, до того как здание снова начало жить, прошло пять лет». Здесь сохранён исторический бархат кирпичной кладки XIX века. Её не стали прятать от глаз под слоем штукатурки. При реконструкции максимально сохранили, заменив лишь те кирпичи, которые не подлежали восстановлению. Памятникам архитектуры, которые находятся в руках муниципалитета, сложнее. На них финансов не хватает. Механизм сдачи в аренду на 49 лет популярностью не пользуется. За время действия программы пять домов обрели хозяина. Наступил час и дома-музея Лизы Калитиной. Его сдали в аренду на 49 лет столичной организации. Предполагается, что здесь появится офисное здание, но орловцы надеются, что сохранят и память о тургеневской героине - это обязательное условие соглашения. Арендатору даётся 7 лет на то, чтобы вернуть памятнику архитектуры первозданный вид. Всего в регионе почти две тысячи старинных построек. На реконструкцию средств нет, поэтому многие стоят законсервированными, что по-орловски выглядит так - забитые фанерой окна. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас есть ряд памятников, которые с большой натяжкой можно назвать памятниками. И пока я не видел шагов к тому, чтобы снять статус памятника с объектов, которые по сути таковыми не являются». Поскольку на реконструкцию не хватит и всего областного бюджета, встаёт вопрос пересмотра реестра объектов культурного наследия. Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного совета: «Это должна сделать общественность. Должна быть создана общественная комиссия, которая вновь рассмотрит реестр культурного наследия и разберется первостепенно. Где-то может быть не включен объект, где-то - излишне включены. Существует процедура исключения из реестра, она очень сложная». Удалить из реестра можно только постановлением правительства Российской Федерации. Для этого три эксперта должны подписаться под заключением, утверждающим, что здание не имеет исторической ценности. Есть и второй вариант. Иван Алтухов, исполняющий обязанности начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области: «Предусмотрено законодательством только два варианта исключения объектов из реестра культурного наследия. Это его полная физическая утрата или потеря историко-культурной ценности. Соответственно для проведения этих мероприятий также необходимо заключение трёх аттестованных в министерстве культуры экспертов». В регионе прецедентов исключения из реестра памятников архитектуры не было. Зато действует схема: признать дом с историей аварийным, расселить жителей и ждать, пока его сотрет время.





Анна Вайсергисер





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