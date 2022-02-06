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10:11, 6 февраля 2022 года

Мэрии Орла предложили заменить светофор на пересечении ул. Колхозной и Генерала Родина

Внимание на образование пробок на этом участке дорог обратили в областном Народном фронте. Решение видится общественникам в замене светофора на новый, с кнопкой вызова «зелёного» для пешеходов.


В Народном фронте Орловской области обратили внимание на образование автомобильных пробок на пересечении ул. Колхозной и Генерала Родина в Орле. Проблема, как считают, кроется в светофоре, поэтому активисты обратились в мэрию с предложением заменить светофор на этом дорожном участке на новый – с кнопкой вызова «зеленого» для пешеходов.
 
Как рассказали автолюбители, красный свет останавливает движение более чем на 20 секунд, что создает огромные пробки по утрам. 
 
Фото: Народный фронт | Орловская область



Артём Ежаков


 
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