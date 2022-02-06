Мэрии Орла предложили заменить светофор на пересечении ул. Колхозной и Генерала Родина

Внимание на образование пробок на этом участке дорог обратили в областном Народном фронте. Решение видится общественникам в замене светофора на новый, с кнопкой вызова «зелёного» для пешеходов.

В Народном фронте Орловской области обратили внимание на образование автомобильных пробок на пересечении ул. Колхозной и Генерала Родина в Орле. Проблема, как считают, кроется в светофоре, поэтому активисты обратились в мэрию с предложением заменить светофор на этом дорожном участке на новый – с кнопкой вызова «зеленого» для пешеходов.



Как рассказали автолюбители, красный свет останавливает движение более чем на 20 секунд, что создает огромные пробки по утрам.

Фото: Народный фронт | Орловская область