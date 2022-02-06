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12:10, 6 февраля 2022 года Спасское-Лутовиново. Хранитель парка Юрий Зуев - один из старейших сотрудников музея-заповедника. Он отдал тургеневской усадьбе 37 лет. С хранителем усадебного парка встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич.





40 гектаров парковых и полевых угодий усадьбы, Юрий Иванович Зуев ежедневно обходит пешком. Должность хранитель парка, звучит почти как ангел-хранитель. Наверное, так и есть, потому что почти 40 лет жизни отданы сохранению неповторимой природы Спасского. Юрий Зуев, хранитель парка музея-заповедника Спасское-Лутовиново: «Люди, которые приезжают и видят эту красоту, даже не догадываются, что на 99% это уже рукотворная красота, что-то посажено, что-то выкошено, что-то выпилено и так далее». Огромное хозяйство требует неусыпного внимания и постоянного присутствия. Рабочая группа Зуева приходит на час раньше остальных сотрудников. Они отвечают за порядок на экскурсионных маршрутах, зимой держат в идеальном состоянии дорожки, сверлят лунки на пруду, чтобы не задохнулась рыба. Весной и летом это цветочное оформление парка, заготовка сена для лошадей. Каждый куст, каждое дерево Юрий Зуев знает лучше всех. Его жизнь, судьбу, историю, здоровье. Когда погиб Тургеневский дуб, хранитель, как говорит, просто не находил себе места. Юрий Зуев, хранитель парка музея-заповедника Спасское-Лутовиново: «Как будто живой человек ушёл из жизни, и, в общем-то, - царапина по сердцу всего коллектива. Это невосполнимая потеря». Фотография - одно из увлечений хранителя парка. Он не расстается с камерой 37 лет, и практически все видовые фотографии и съёмки с коптера, которые появляются в соцсетях, - его. К 100-летию усадьбы он готовит персональную выставку. Юрий Зуев, хранитель парка музея-заповедника Спасское-Лутовиново: «Я плотно занимаюсь пейзажной фотографией, есть видовые точки - любимые, я стараюсь их снимать в разные времена года». Ещё одно увлечение Зуева это история усадьбы. В том числе и новейшая. Он хранит документы и переписку, связанные с переходом музея в статус государственного. Юрий Зуев, хранитель парка музея-заповедника Спасское-Лутовиново: «Нашим крёстным был Егор Кузьмич Легачёв. Мы написали ему письмо, потому что решить вопрос с управлением культуры на местном уровне было невозможно. Но после этого письма всё сдвинулось с места, в 1987 году Совет министров РСФСР, тогда был Воротников председателем, выпустил постановление о том, что музей будет самостоятельным». Интересует хранителя и история более давняя. Он досконально знаком со старинными чертежами парка, знает его первоначальное устройство и последующие изменения. И понимая, как быстротечное время меняет ландшафт, очень хочет, чтобы парк сохранил свою мемориальность. Ведь многие деревья, посаженные хозяева усадьбы в 18-19 веках, уже находятся на границе своей биологической жизни. И через 30-40 лет парк надо будет восстанавливать заново. Юрий Зуев, хранитель парка музея-заповедника Спасское-Лутовиново: «Сохранились все чертежи, есть проекты. Я думаю, что будет интерес к Тургеневу, к русской культуре, и всё это восстановится, возобновится. А может еще и краше будет».





Эва Стасюлевич





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