Прибыль орловских предприятий за 11 месяцев прошлого года превысила 40 млрд рублей

«В плюс» сработало большинство подотчетных организаций.

В январе – ноябре 2021 года 215 предприятий Орловской области показали общую прибыль в размере почти 41 млрд рублей, а 62 организации имели убыток, оценённый почти в 699 млн рублей, – снова отстает деятельность в областях информации и связи, а также в операциях с недвижимостью.

Сальдо (прибыль минус убыток) предприятий региона в действующих ценах составило около 40,3 млрд рублей – на 16,1 млрд больше аналогичного показателя прошлого года. Основную часть этого результата по-прежнему приносят организации сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, а также обрабатывающие производства, торговля и авторемонт.



В отчёте Орёлстата не учитывались субъекты малого предпринимательства, кредитные и некредитные финансовые организации, властные учреждения.