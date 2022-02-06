В Орле решается вопрос о возбуждении уголовного дела на злостного неплательщика алиментов

Мужчина накопил свыше 360 тысяч долга перед своим ребенком и уклонялся от судебных наказаний.

В Орле задержан злостный неплательщик алиментов. Мужчина накопил свыше 360 тысяч долга перед своим ребенком и уклонялся от судебных наказаний, – сообщили в областном УФССП. Сначала за игнорирование собственного ребёнка гражданину назначили 20 часов обязательных работ, но это не возымело эффекта. Тогда наказание сменили на полгода исправительных работ, которые мужчина решил проигнорировать, в связи с чем был объявлен в розыск по линиям УФССП и УФСИН.

Нашли нерадивого отца в Орле и сразу приговорили его к реальному сроку лишения свободы, поместив в СИЗО. В отношении орловца проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.