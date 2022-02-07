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7:30, 7 февраля 2022 года

В прошлом году орловские промышленники нарастили производственные показатели

Индекс увеличился на 11,6%.


В 2021 году промышленное производство в Орловской области показало увеличение на 11,6% по сравнению с 2020-м. Об этом заявили в региональном правительстве, ссылаясь на данные Орёлстата. 
 
Рост наблюдался в трёх секторах: «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», а также «Водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений». Увеличение составило 10,6%, 13,6% и 43,2% соответственно.
 
Драйверами роста стали производства бумаги и бумажных изделий (+58,3%); текстиля (+139,7%); лекарств и медизделий (+36,5 %); машин и оборудования,(+19,7 %); продовольствия (+12%). 
 
Объем отгрузки в промышленности за прошлый год составил 183,6 млрд рублей, что на 23,4% больше показателя 2020-го.



Артём Ежаков


 
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