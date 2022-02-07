В Орловской области снова планируют перевыполнить план благоустройства территорий

Об этом было заявлено в ходе заседания в региональном правительстве.

В 2022 году в Орловской области собираются перевыполнить федеральный план по благоустройству территорий. Минимальный показатель установлен в размере 60 придомовых и 45 общественных территорий. В регионе эти цифры планируют увеличить до 106 и 49 соответственно. В прошлом году удалось благоустроить 145 дворовых территорий, что на 60 территорий больше плана, – сообщает региональный информационный портал.



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