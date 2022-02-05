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14:00, 5 февраля 2022 года Закрытые по ночам орловские заведения общепита продолжат работу навынос и доставку заказов Об этом напомнили в региональном правительстве.





Решением регионального оперативного штаба от 3 февраля ночным клубам и заведения общепита запрещено работать в период с 23:00 до 06:00. Пока что это ограничение действует до 10 февраля включительно.



Как напомнили в региональном правительстве, заведения общепита смогут работать в ночное время – навынос или через доставку заказов (на дом или на место выдачи). Также запрет не касается придорожных кафе вдоль трасс федерального значения: М-2 «Крым», Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел, Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов, Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия, А-142 Тросна – Калиновка. Какие-либо массовые мероприятия в таких кафе исключены.





Артём Ежаков





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