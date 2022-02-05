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12:00, 5 февраля 2022 года В Орловской области выявлено свыше 1 000 новых случаев COVID-19 Регион снова обновил антирекорд заболеваемости.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 5 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 1 004 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 81 622). Госпитализировано 144 человека.



Накануне выписано 347 жителей региона (всего – 70 203), умерли шестеро – 1 640 всего.





Артём Ежаков





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