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13:00, 5 февраля 2022 года В Орле может появиться транспортная карта «Тройка» Об этом заявили в столичном Дептрансе.



В 2022 году в Орле может появиться транспортная карта «Тройка», – заявили в московском Дептрансе. Перечень российских городов, где будут принимать «Тройку», в этом году планируют увеличить до 28. Сейчас она используется в 14 городах. Помимо Орла, в перечне расширения назвали Воронеж, Пермь, Ростов и Республику Ингушетия.



«Тройка» позволит регионам анализировать востребованность маршрутов, контролировать способы оплаты и выручку, создать свои тарифы и так далее.

«В этом году планируем запустить карту «Тройка» в новых городах. Регионы заинтересованы в том, чтобы развивать транспорт и внедрять передовые технологии, признанные во всем мире. В этом году воспользоваться «Тройкой» можно будет в трети всех субъектов России. В будущем это позволит иметь единую транспортную карту по всей России, что очень удобно для жителей. Это соответствует большим планам по развитию мультимодального проезда в рамках принятой Президентом РФ транспортной стратегии страны до 2030 года», — заявил глава московского Дептранса Максим Ликсутов.





Артём Ежаков





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