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15:00, 5 февраля 2022 года Орловские госавтоинспекторы продолжают помогать водителям в трудных ситуациях Недавно сотрудники регионального УГИБДД помогли сориентироваться заблудившемуся дальнобойщику, а также пришли на подмогу автолюбительнице, угодившей в кювет, а также другим водителям, столкнувшимся с проблемами.



Сотрудники орловского УГИБДД продолжают оказывать помощь водителям, оказавшимся в сложной ситуации. Недавно один из правоохранителей помог дальнобойщику сориентироваться и выехать на федеральную трассу. Другие госавтоинспекторы пришли на подмогу женщине и ребенку – их внедорожник съехал в кювет. Правоохранители попросили водителя проезжавшего грузовика вызволить машину из снега, что и было сделано.



Также другие граждане рассказывали, как полицейские помогали буксировать автомобили до АЗС, толкать сломанные машины, делились едой и подвозили до дома, – сообщает областное УМВД.





Артём Ежаков





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