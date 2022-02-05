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18:30, 5 февраля 2022 года В январе жители Орловской области 62 раза нарушили правила оборота оружия В Росгвардии подвели первые итоги работы в этом направлении в новом году.





В январе жители Орловской области 62 раза нарушили правила оборота оружия, изъяты 24 его единицы, – заявили в областной Росгвардии. Всего было проведено 380 проверок.



За первый месяц текущего года в Центры лицензионно-разрешительной работы для добровольной сдачи незарегистрированного оружия обратились 10 орловцев. В Росгвардии назвали это положительной динамикой. Из последних таких случаев – житель Покровского района принес ружье, найденное им во время уборки родительского дома. За него мужчина получит 8 тысяч рублей.





Артём Ежаков





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