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14:30, 5 февраля 2022 года Два орловских адвоката попали под следствие в деле о мошенничестве Юристы подозреваются в преступном получении от местного жителя 800 тысяч рублей.





СУ СК России по Орловской области заявило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении двоих юристов некоммерческого партнерства «Орловская областная коллегия адвокатов – 2».



Из материалов дела следует, что подозреваемые получили от жителя Орла 800 тысяч рублей, пообещав посодействовать в принятии решения о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении клиента, в то время как повлиять на это никак не могли. Адвокаты задержаны.





Артём Ежаков





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