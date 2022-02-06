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12:10, 6 февраля 2022 года В Орловской области - 1 007 новых случаев COVID-19 Госпитализировано 72 человека.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 6 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 1 007 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 72 человека. Накануне выписано 287 жителей региона. От последствий болезни скончались четыре человека.



С начала пандемии в регионе с коронавирусом столкнулись 82 629 человек. Число скончавшихся – 1 644.





Орловское Информбюро





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