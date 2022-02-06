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12:12, 6 февраля 2022 года В России отменили изоляцию для лиц, контактировавших с больными коронавирусом Постановление вступило в силу сегодня, 6 февраля.





Сегодня, 06.02.2022, вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой об отмене карантина для контактировавших с больными коронавирусом. При этом уточняется: если человек находился на изоляции из-за контакта с коронавирусом, то для него она тоже отменяется.



С 6 февраля также вступают в силу новые правила выписки пациентов с коронавирусом. Если лечение больного длилось 7 дней и более, то для его выписки не потребуется отрицательный тест на COVID-19. В случае если лечение заняло меньше недели, то для выписки необходимо будет сдать тест и получить отрицательный результат.





Орловское Информбюро





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