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12:26, 6 февраля 2022 года Орловская хоккеистка Анна Савонина не смогла отличиться во втором мачте на Олимпиаде Сборная России проиграла команде США со счетом 5:0.





Накануне, 5 февраля, в рамках женского хоккейного турнира состоялся матч между командами Российского Олимпийского комитета и США. Команда Соединенных Штатов – действующие Олимпийские чемпионки и значительно превосходят нашу команду по классу. Итог встречи – победа команды США со счетом 5:0. Уроженка Орловской области Анна Савонина, как и в первой игре, выходила на лёд в первой пятерке.



Сегодня у сборной Российского Олимпийского комитета день отдыха. Следующий матч наша команда сыграет в понедельник 7 февраля против команды Канады.



Фото из Instagram Анны Савониной





Анастасия Дорохова





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