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12:35, 6 февраля 2022 года

Орловские сотрудники ГИБДД получают благодарности от водителей

Об этом свидетельствуют звонки, поступающие по телефону доверия регионального УМВД.


Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, на телефон доверия регионального управления ведомства поступают звонки от автолюбителей, которым помогли в трудную минуту сотрудники Госавтоинспекции.

Так, например, водитель из города Сочи выразил благодарность командиру взвода №1 роты №2 УГИБДД капитану полиции Андрею Пчелкину. Водитель большегрузного транспортного средства заблудился, и полицейский, сопроводив его, помог выехать на федеральную дорогу.

Инспекторы ДПС, старшие лейтенанты полиции Николай Воробьев и Алексей Уваров, несшие службу на территории Мценского района, помогли автоледи вытащить машину, съехавшую в кювет. Полицейские во время дежурства увидели внедорожник, съехавший с трассы. Там находились женщина и ребёнок. С ними всё было в порядке, но продолжить путь они не могли. Полицейские остановили грузовую машину – её водитель согласился вытащить легковушку из снежного плена.

Звонившие также рассказывали, что полицейские помогали отбуксировать автомобиль до ближайшей автозаправочной станции, в перемещении сломанных транспортных средств, оказывали помощь на дороге. А один из жителей города Орла отметил, что инспекторы ДПС старшие лейтенанты полиции Александр Пшенин и Алексей Ставцев в сложной жизненной ситуации отогрели, накормили и довезли его до дома.


Орловское Информбюро


 
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